Кубок Москвы. Хабибуллина и Княжук покажут произвольную программу вне конкурса, Сабада и Астахов, Симонова и Алексеенко выступят по КМС
Хабибуллина и Княжук выступят на Кубке Москвы по фигурному катанию вне конкурса.
Кубок Москвы (финал)
KMC, пары
Произвольная программа
Первая разминка
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (вне конкурса)
1. Софья Маринина – Роман Черненко
2. Мария Симонова – Петр Алексеенко
3. Ольга Сабада – Павел Астахов
Короткая программа
1. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,16
2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 59,60
3. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 56,05
4. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 49,17
5. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 48,61
6. Софья Маринина – Роман Черненко – 44,23
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 63,94 (вне конкурса)
Произвольная программа начнется 4 декабря в 17:20 по московскому времени, прямую трансляцию покажет Mainstream.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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