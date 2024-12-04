Кубок Москвы. Хабибуллина и Княжук покажут произвольную программу вне конкурса, Сабада и Астахов, Симонова и Алексеенко выступят по КМС

Хабибуллина и Княжук выступят на Кубке Москвы по фигурному катанию вне конкурса.

Кубок Москвы (финал) KMC, пары Произвольная программа Первая разминка Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (вне конкурса) 1. Софья Маринина – Роман Черненко 2. Мария Симонова – Петр Алексеенко 3. Ольга Сабада – Павел Астахов Короткая программа 1. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,16 2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 59,60 3. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 56,05 4. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 49,17 5. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 48,61 6. Софья Маринина – Роман Черненко – 44,23 Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 63,94 (вне конкурса) Произвольная программа начнется 4 декабря в 17:20 по московскому времени, прямую трансляцию покажет Mainstream .