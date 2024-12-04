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Кубок Москвы. Хабибуллина и Княжук покажут произвольную программу вне конкурса, Сабада и Астахов, Симонова и Алексеенко выступят по КМС

Хабибуллина и Княжук выступят на Кубке Москвы по фигурному катанию вне конкурса.

Кубок Москвы (финал)

KMC, пары

Произвольная программа

Первая разминка

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (вне конкурса)

1. Софья Маринина – Роман Черненко

2. Мария Симонова – Петр Алексеенко

3. Ольга Сабада – Павел Астахов

Короткая программа

1. Ольга Сабада – Павел Астахов – 61,16

2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 59,60

3. Мария Симонова – Петр Алексеенко – 56,05

4. Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев – 49,17

5. Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский – 48,61

6. Софья Маринина – Роман Черненко – 44,23

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 63,94 (вне конкурса)

Произвольная программа начнется 4 декабря в 17:20 по московскому времени, прямую трансляцию покажет Mainstream.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Кубок Москвы
результаты
logoсборная России
пары
Софья Маринина
Анастасия Высоцкая
Анастасия Чернышова
logoИлья Княжук
Петр Алексеенко
Мартин Бреславский
Владислав Вильчик
Роман Черненко
Федор Пожидаев
Павел Астахов
logoНаталья Хабибуллина
Мария Симонова
Ольга Сабада
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