Бестемьянова о четверном акселе Дикиджи: «Это важно в первую очередь для Влада. Он мечтает вставить этот прыжок в программу»

Бестемьянова считает, что Дикиджи было важно сделать четверной аксель на публике.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Владислав Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«Мы болеем за Дикиджи, в какой бы команде он ни находился, а также за [Анастасию] Мишину с [Александром ] Галлямовым, и в этот раз наши интересы совпали с результатом, и это было потрясающе.

Мне кажется, это прежде всего было важно для самого Влада – сделать четверной аксель при зрителях, чтобы весь зал увидел это вживую, а не только зрители у экранов. Чтобы люди понимали – это происходит, вот оно, и это здесь, в реальном времени. Это важно в первую очередь для Влада, потому что он, конечно же, мечтает о том, чтобы вставить этот прыжок в программу, а для этого нужно быть уверенным в том, что ты сделаешь. И дай бог ему в этом удачи», – сказала Бестемьянова.

«Конечно, они меня очень расстроили вчера. Потому что было ощущение, что они в каком-то таком ватном пространстве, никак не могли нащупать нужный путь. А сегодня это были привычные нам Мишина и Галямов, на которых смотришь и восхищаешься их стабильностью, их уверенностью. Видно, как они борются за элементы, и в то же время это исполняется с огромной легкостью», – отметила олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Капитаном команды Москвы была Аделия Петросян .

«Потрясла, конечно, Петросян, у человека нет чувства усталости. И у Марка Кондратюка , на мой взгляд, то же самое – тянули на себе всю команду, взяли на себя эту ответственность и с честью ее несли. Абсолютно потрясающе.

Как Петросян боролась за свои 30 секунд после заминки со временем ради своего флипа, вызывает чувство необыкновенного уважения тем, как она взаимодействует со своим телом, со своими нервами, с тем, как она борется. И мы видим, как на протяжении нескольких лет из маленькой девочки она превратилась в красивую девушку, которая защищает российское женское катание, это дорогого стоит», – добавила Бестемьянова.

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