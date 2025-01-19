Тарасова о ЧР по прыжкам: «Я просто в восторге, что у нас в стране есть соревнования, которые через несколько лет будут международными, я в этом уверена»

Татьяна Тарасова оценила четверной аксель Владислава Дикиджи на ЧР по прыжкам.

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел командный турнир чемпионата России по прыжкам. Дикиджи исполнил четверной аксель на разминке, но в основном соревновании упал. После выступления он вновь успешно приземлил прыжок.

«Влад Дикиджи хорош, но мог бы быть еще лучше. Уверенный ли аксель? Будет уверенным. Это, конечно, открытие. Чем наши лучше будут кататься, тем дольше нас не будут выпускать на международные соревнования. Им так без нас хорошо, они места занимают», – сказала Тарасова.

«Впечатления остались прекрасные, турнир очень нужный. Я специально поехала посмотреть вживую. Мне очень понравилось, он развивает наших ребят, они делают новые вещи, которые не были вставлены в программы этого года. Мы можем видеть, что некоторые новые элементы, скорее всего, будут вставлены на следующий год в программы.

Мы видим концентрацию каждого спортсмена, как он готовится к этому. Совершенно поражает сам Питер, в котором не было ни одного места, чтобы сидеть. Проданы просто все билеты. Такого удовольствия я еще нигде не получала от зрителей.

Обе команды были очень сильные – и Москва, и Питер. Победили петербуржцы с маленьким отрывом. Я просто в восторге, что у нас в стране есть нами придуманные соревнования, которые через несколько лет будут международными, я в этом уверена», – добавила заслуженный тренер СССР.

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