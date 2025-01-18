Анна Фролова: «Энергозатратный, эмоциональный турнир. Не ожидала оказаться в тройке, но рада этому»
Анна Фролова не ожидала, что окажется в тройке на чемпионате России по прыжкам.
Фигуристка завоевала бронзу.
– Энергозатратный, эмоциональный турнир. Не ожидала оказаться в тройке, но рада этому. Устала, поэтому сейчас нет эмоций. Для всего этот турнир дает подготовку. Тренируешь дыхалку, физику, выносливость. Только положительно влияет на тебя.
– Что энергозатратнее – катать произвольную или просто прыгать чисто?
– Приблизительно одинаково катать программу и делать только прыжки. В последнем раунде тяжело, нужно выдерживать паузу, чтобы восстановиться. При этом рассчитывать время, чтобы не ошибиться. Сложность в концентрации и расчете времени. Но я не исполняю четверные, это тоже надо учитывать, – сказала Фролова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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