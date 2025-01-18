Анна Фролова: «Энергозатратный, эмоциональный турнир. Не ожидала оказаться в тройке, но рада этому»

Анна Фролова не ожидала, что окажется в тройке на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка завоевала бронзу.

– Энергозатратный, эмоциональный турнир. Не ожидала оказаться в тройке, но рада этому. Устала, поэтому сейчас нет эмоций. Для всего этот турнир дает подготовку. Тренируешь дыхалку, физику, выносливость. Только положительно влияет на тебя.

– Что энергозатратнее – катать произвольную или просто прыгать чисто?

– Приблизительно одинаково катать программу и делать только прыжки. В последнем раунде тяжело, нужно выдерживать паузу, чтобы восстановиться. При этом рассчитывать время, чтобы не ошибиться. Сложность в концентрации и расчете времени. Но я не исполняю четверные, это тоже надо учитывать, – сказала Фролова.