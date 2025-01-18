Софья Муравьева: «Личным турниром я точно довольна. Ожиданий никаких не строила, только строила задачу сделать определенные вещи»

Софья Муравьева довольна личным турниром на чемпионате России по прыжкам.

Фигуристка завоевала серебро.

«Личным турниром я точно довольна. Ожиданий никаких не строила, только строила задачу сделать определенные вещи. Я очень довольна, конечно.

Устали все, никто не будет скрывать, что выложились по максимуму и в эмоциональном плане, и в физическом. Каждый раз заново приходилось себя настраивать. Год начали хорошо, уже радует», – сказала Муравьева.