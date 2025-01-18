Аделия Петросян: «Формат этого года мне больше нравится, чем прошлого. Больше шансов остаться в игре»
Аделия Петросян положительно оценила новый формат чемпионата России по прыжкам.
Фигуристка стала победительницей турнира.
«Выложилась на большое количество процентов. Много чего не получилось. Бывает. Было очень энергозатратно. Надеюсь, смогу восстановиться перед командным турниром. Почти все эмоции остались на льду.
Формат этого года мне больше нравится, чем прошлого. Больше шансов остаться в игре. Раньше из пары участников проходил один, и баллы обнулялись – странное действо», – сказала Петросян.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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