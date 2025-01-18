Семененко, Дикиджи, Угожаев, Кондратюк, Мишина и Галлямов получили специальные призы на чемпионате России по прыжкам
Фигуристы получили специальные призы на чемпионате России по прыжкам.
Специальный приз за максимальные баллы при исполнении элемента составляет 250 тысяч рублей.
Сольный прыжок: Евгений Семененко – 4F
Каскад из двух прыжков: Владислав Дикиджи – 4Lz+3A
Каскад из трех прыжков: Николай Угожаев – 4Lz+3A+2A
Каскад из пяти прыжков: Марк Кондратюк – 3A+3A+3A+3A+3A
Выброс: Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
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