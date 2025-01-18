Татьяна Навка: «Новогодний сезон был для нашей команды невероятно вдохновляющим. Мы готовились ко всем шоу как никогда, придумали такое, что, казалось, невозможно реализовать»

Татьяна Навка заявила, что новогодний сезон ледовых шоу вдохновил ее команду.

Как сообщили в пресс-службе Navka Show, с 14 декабря 2024-го по 14 января 2025 года спектакли олимпийской чемпионки Навки посетили более 1 млн зрителей в различных городах.

11–13 апреля на Navka Arena в Москве также пройдет юбилейное шоу, приуроченное к 50-летию фигуристки. Состоится премьера программы «Больше чем шоу», которая вдохновлена историей жизни Навки. На лед выйдут звезды фигурного катания, ее друзья и коллеги.

«Этот новогодний сезон был для нашей команды невероятно вдохновляющим! Мы готовились ко всем шоу так, как никогда, мы придумали такое, что, казалось, будет невозможно реализовать.

Но мы не просто справились, не только показали ледовые шоу на беспрецедентно высоком мировом уровне, но мы получили такую потрясающую отдачу от зрителей, такие теплые отзывы, слова любви и благодарности – именно это стало самой лучшей и самой ценной наградой за нашу работу.

Видеть, как дети и взрослые погружаются в атмосферу сказки, как загораются их глаза, как блестят слезы от глубины эмоций – это бесценно. Мы очень благодарны каждому, кто пришел на наши шоу и разделил с нами эти волшебные моменты. Успех этого сезона – это результат общей любви к фигурному катанию и сказке, которую мы создаем вместе!

Мы получили такой эмоциональный заряд, который вдохновляет нас уже сейчас начать работу над нашими новыми проектами для того, чтобы радовать и удивлять наших зрителей дальше», – отметила продюсер шоу Навка.