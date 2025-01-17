Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве в апреле
Татьяна Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду проведет юбилейное шоу 11-13 апреля на новой Navka Arena в Мневниковской пойме.
Программа «Больше чем шоу» вдохновлена историей жизни спортсменки. На лед Navka Arena выйдут звезды фигурного катания, друзья и коллеги Навки.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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