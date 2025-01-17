Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве в апреле

Татьяна Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду проведет юбилейное шоу 11-13 апреля на новой Navka Arena в Мневниковской пойме.

Программа «Больше чем шоу» вдохновлена историей жизни спортсменки. На лед Navka Arena выйдут звезды фигурного катания, друзья и коллеги Навки.