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Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве в апреле

Татьяна Навка проведет юбилейное шоу на новой арене в Москве.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду проведет юбилейное шоу 11-13 апреля на новой Navka Arena в Мневниковской пойме.

Программа «Больше чем шоу» вдохновлена историей жизни спортсменки. На лед Navka Arena выйдут звезды фигурного катания, друзья и коллеги Навки.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoТатьяна Навка
ледовые шоу
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