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Тарасова о том, собирается ли поехать на Олимпиаду-2026: «Посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, планирует ли поездку на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Я уже не раз бывала на Олимпийских играх – раз десять, наверное. Если не сама, то мои ученики участвовали и побеждали. Конечно, вживую смотреть предпочтительнее. А там посмотрим, как буду себя чувствовать.

Но для начала надо, чтобы нас туда позвали. Если спортсменам позволят участвовать, то тренеров могут и не позвать. По-всякому может сложиться. Самое главное – чтобы дали выступить нашим спортсменам», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoОлимпиада-2026
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
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