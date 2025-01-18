Тарасова о том, собирается ли поехать на Олимпиаду-2026: «Посмотрим, как буду себя чувствовать. Но для начала надо, чтобы нас туда позвали»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос, планирует ли поездку на Олимпиаду-2026.
Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.
«Я уже не раз бывала на Олимпийских играх – раз десять, наверное. Если не сама, то мои ученики участвовали и побеждали. Конечно, вживую смотреть предпочтительнее. А там посмотрим, как буду себя чувствовать.
Но для начала надо, чтобы нас туда позвали. Если спортсменам позволят участвовать, то тренеров могут и не позвать. По-всякому может сложиться. Самое главное – чтобы дали выступить нашим спортсменам», – сказала заслуженный тренер СССР.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем