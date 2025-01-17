Шоу Тутберидзе в Минске перенесли в связи с Кубком Первого канала

Шоу команды Тутберидзе в Минске перенесли в связи с Кубком Первого канала.

Планировалось, что шоу пройдет 15 марта. Дата пересекалась со временем проведения Кубка Первого канала по фигурному катанию в Челябинске (14-17 марта).

«Шоу Этери Тутберидзе в Минске пройдет в другие даты в рамках апрельского тура в связи с участием фигуристов в Кубке Первого канала.

Все купленные билеты остаются действительными», – сообщили организаторы шоу.