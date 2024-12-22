«Народ любит острые ощущения, но акцент нужен на прогресс. Мне нравится и Медведева, и Загитова, зачем выбирать?» Гимнастка Канаева о скандальности фигурного катания

Гимнастка Евгения Канаева высказалась о скандальности фигурного катания.

– Художественная гимнастика же как летнее фигурное катание. Но у нас тут фанатские войны, постоянный нерв – а у художниц это не раскручивается.

– Противостояния всегда были и у нас. Это спортивная этика. Человек сам решает, поскандалить или нет. Для меня важнее учиться у других спортсменов и тренеров, нежели скандалить, важно уметь ценить чужие достоинства и труд.

Кому-то нравятся скандалы, это их право. К сожалению, популяризация строится больше на скандалах, чем на победах. Мне это не очень нравится и сильно расстраивает. Мне в этом смысле очень нравится Аня Щербакова, прошла со своими тренерами всю жизнь спортивную и преодолела все, став олимпийской чемпионкой. И остается скромной и благодарной.

– Мне кажется, фигурное катание как раз так продвинулось за счет идеального симбиоза – обилие побед с приправой в виде разборок.

– И во многом благодаря шоу – Авербуха, Навки, Тутберидзе, Плющенко, телепередачам, которые проходили на Первом канале, других. Это уже перешло в маркетинговую историю. Мне нравится, что знают наших героев. Но я не люблю грязные скандалы, это не красит вид спорта, хотя народ любит всякие острые ощущения. Но акцент нужен на прогресс, что-то человеческое. И за счет этого наш народ будет добрее, сильнее и лучше.

Мне нравится и Медведева, и Загитова, зачем выбирать? Я была на этом месте, между мной и еще кем-то выбирали. Евгения была новым, другим, ни на что не похожим явлением. А Загитова появилась с «Дон Кихотом» – и... все совпало. Но Женя и Алина представляли разные стили.

Мне еще нравятся программы Ксении Синицыной. На нее всегда было интересно смотреть. Гимнасты и фигуристы друг на друга посматривают всегда. Оба вида спорта – творческие, – сказала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Канаева .