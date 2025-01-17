Мишин о соревновании Плющенко и Ягудина на «Русском вызове»: «Это радостный факт и отрадное явление. Оно вызовет всеобщий интерес»
Мишин высказался о предстоящей дуэли Плющенко и Ягудина на «Русском вызове».
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко будут соревноваться друг с другом вне основного конкурса на турнире шоу-программ, который пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 марта.
«Это радостный факт и отрадное явление. Оно вызовет всеобщий интерес», – сказал тренер Алексей Мишин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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