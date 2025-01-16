Плющенко о соревновании с Ягудиным на «Русском вызове»: «Не комментирую ничего и не даю интервью»
Евгений Плющенко отреагировал на информацию о его участии в «Русском вызове».
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что олимпийские чемпионы Плющенко и Алексей Ягудин будут соревноваться друг с другом вне основного конкурса на турнире шоу-программ. Он пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 марта.
«Не комментирую ничего и не даю интервью», – ответил Плющенко на вопрос об участии в «Русском вызове».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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