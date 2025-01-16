Плющенко о соревновании с Ягудиным на «Русском вызове»: «Не комментирую ничего и не даю интервью»

Евгений Плющенко отреагировал на информацию о его участии в «Русском вызове».

Ранее «Р-Спорт» сообщил , что олимпийские чемпионы Плющенко и Алексей Ягудин будут соревноваться друг с другом вне основного конкурса на турнире шоу-программ. Он пройдет в Санкт-Петербурге 22-23 марта.

«Не комментирую ничего и не даю интервью», – ответил Плющенко на вопрос об участии в «Русском вызове».