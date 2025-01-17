Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Завершаются проектные работы. Думаю, в феврале определим финальную стоимость»

Финальный проект школы фигурного катания Алины Загитовой представят в феврале.

Школу планируется построить в Казани.

«Также завершаются проектные работы по центру фигурного катания Алины Загитовой. Я думаю, что в феврале мы определим финальную стоимость и дальше уже сложим дорожную карту по реализации проекта», – сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.