Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Если пойдем по дорожной карте, через 2-3 года появятся воспитанники, которые будут выступать на серьезном уровне»
Министр спорта Татарстана высказался о будущей школе Загитовой.
Школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют построить в Казани.
«Это будет селекционный центр, как школа Покровской. Будут некие просмотры спортсменов. Создавая такие центры, мы будем локализовывать местные таланты и привлекать из ближних регионов и не только ребят для занятия спортом.
Если мы пойдем по той дорожной карте, которую сформировали, у нас через 2-3 года появятся воспитанники, которые будут лидерами, будут выступать на серьезном уровне в фигурном катании», – сказал Владимир Леонов.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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