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Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «В этом году завершим проектные работы. Ожидаем, что в декабре финальная стоимость уже будет известна»

Стоимость строительства школы фигурного катания Загитовой станет известна в декабре.

Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В этом году завершим проектные работы. Надеюсь, что в следующем году выйдем на этап строительства школы, место у нас уже определено.

Сейчас ждем финальные цифры – сколько все это будет стоить, проектный институт должен рассчитать.

Ожидаем, что в декабре финальная стоимость уже будет известна, и будем обсуждать с руководством: времена непростые, очень быстро растет стоимость строительства», – сказал Леонов. 

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoсборная России
женское катание
Владимир Леонов
logoАлина Загитова
ТАСС
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