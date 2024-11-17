Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «В этом году завершим проектные работы. Ожидаем, что в декабре финальная стоимость уже будет известна»
Стоимость строительства школы фигурного катания Загитовой станет известна в декабре.
Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«В этом году завершим проектные работы. Надеюсь, что в следующем году выйдем на этап строительства школы, место у нас уже определено.
Сейчас ждем финальные цифры – сколько все это будет стоить, проектный институт должен рассчитать.
Ожидаем, что в декабре финальная стоимость уже будет известна, и будем обсуждать с руководством: времена непростые, очень быстро растет стоимость строительства», – сказал Леонов.
А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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