Яметова о несостоявшемся переходе к Тутберидзе: «Мы спокойно восприняли и поехали в аэропорт. Этери Георгиевна удивилась – как так, без скандалов, упрашиваний, истерик?»
Фигуристка Яметова была на просмотре у тренера в 2021 году.
«Не срослось, потому что был олимпийский сезон – Этери Георгиевна была сосредоточена на подготовке. Со мной там тогда были Настя Зинина, Лиза Берестовская, но нас пока не могли взять. Помню, когда Этери Георгиевна это сообщила, мама спокойно ответила: «Ну все, мы тогда поехали». А Тутберидзе удивилась – как так, без скандалов, без упрашиваний, без истерик?
Но мы действительно спокойно это восприняли, сели в машину и поехали в аэропорт. Конечно, в машине я немножко прослезилась, все-таки мне очень хотелось попробовать. Но, с другой стороны, в Екатеринбурге моя семья, мои друзья, мои тренеры, которые вырастили меня с детства, вкладывали в меня», – рассказала 17-летняя спортсменка.
В нынешнем сезоне Яметова заняла седьмое место на чемпионате России.
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