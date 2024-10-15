Алексей Василевский: «Зинина еще не полностью восстановилась, есть небольшие проблемы. Надеемся, что в этом сезоне увидите ее на турнирах»

Тренер Анастасии Зининой рассказал о состоянии фигуристки.

Зинина пропустила большую часть сезона-2023/24 из-за проблем со здоровьем.

«Настя Зинина, к сожалению, еще не полностью восстановилась, есть небольшие проблемы. Надеемся, что в этом сезоне увидите ее на турнирах.

Еще нет конкретного плана, в каких соревнованиях будем принимать участие. Пока элементы ультра‑си не пробуем», – сказал Алексей Василевский.