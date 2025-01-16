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Бестемьянова о чемпионате России по прыжкам: «Уникальный турнир. Думаю, за ним весь мир будет наблюдать»

Бестемьянова назвала уникальным турниром чемпионат России по прыжкам.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 18-19 января.

«Это очень интересный турнир, он уникальный. Конечно, буду следить, особенно за нашими мужчинами, они будут удивлять нас четверными прыжками. Хотя девушки, наверное, тоже будут четверные прыгать. Я думаю, что за турниром весь мир будет наблюдать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

В нынешнем сезоне к прыжковому чемпионату допускаются только взрослые фигуристы. В 2024 году победу одержала юниорка Маргарита Базылюк.

«Мне кажется, это правильно, потому что каждый должен в своей возрастной категории соревноваться. Должны быть отдельные соревнования для юниоров и отдельные – для взрослых, иначе это нечестное соревнование», – отметила Наталья Бестемьянова. 

Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoНаталья Бестемьянова
ТАСС
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