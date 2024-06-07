Бестемьянова о сокращении числа прыжков в произвольной: «Техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится»

Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от конгресса ISU.

Он пройдет с 10 по 14 июня в Лас‑Вегасе. На конгрессе среди прочих вопросов будет обсуждаться сокращение числа прыжковых элементов в произвольных одиночников с семи до шести.

«У меня есть ожидания от конгресса по изменению правил. Не думаю, что там будут обсуждать вопрос допуска российских фигуристов.

Как отношусь к упрощениям, которые будут обсуждаться на конгрессе? С одной стороны, это украсит программу, с другой стороны, техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится.

Все-таки надо следовать прогрессу, наоборот, добиваться, чтобы при том же количестве элементов, может, за артистичность оценка больше шла бы, таким образом усиливать [программы], а не убирать элементы», – считает Бестемьянова.

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия