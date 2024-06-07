Бестемьянова о сокращении числа прыжков в произвольной: «Техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится»

Теги ISU Наталья Бестемьянова ТАСС Фигурное катание

Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от конгресса ISU.

Он пройдет с 10 по 14 июня в Лас‑Вегасе. На конгрессе среди прочих вопросов будет обсуждаться сокращение числа прыжковых элементов в произвольных одиночников с семи до шести. 

«У меня есть ожидания от конгресса по изменению правил. Не думаю, что там будут обсуждать вопрос допуска российских фигуристов.

Как отношусь к упрощениям, которые будут обсуждаться на конгрессе? С одной стороны, это украсит программу, с другой стороны, техническое понижение влечет за собой шаг назад, поэтому мне не очень это нравится.

Все-таки надо следовать прогрессу, наоборот, добиваться, чтобы при том же количестве элементов, может, за артистичность оценка больше шла бы, таким образом усиливать [программы], а не убирать элементы», – считает Бестемьянова. 

Фигурное катание хотят упростить ради популярности, но это утопия

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2 комментария
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Если ИСУ хотят повысить артистичность программ, т.е. их компонентную часть, то для этого надо более развёрнуто, более детально оценивать компоненты. А не сокращать их число с 5 до 3-х! Поэкспериментировали с сокращением,--но программы от этого лучше не стали. Теперь вот эксперимент с техникой на очереди....
Такое впечатление, что мечутся, как куры с отрубленной головой, не зная, как вернуть зрителей на трибуны, как удерживать спонсоров...
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"Где они были до февраля 2018?! Тогда Загитова не смогли бы прыгнуть свой "лишний каскад" и золото досталось бы Медведевой", - подумала Бестемьянова.
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