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Велогонщица Лысенко: «Моя любимая фигуристка – Туктамышева. Вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, к Медведевой и Загитовой тяжело подойти»

Велогонщица Лысенко объяснила, почему из фигуристок ей нравится Туктамышева.

21-летняя Алина Лысенко – победитель спринтерского зачета Лиги чемпионов по велотреку. В детстве она занималась фигурным катанием.

«Вообще, моя любимая фигуристка – Туктамышева, она потрясающий человек и героиня. Ей исполнилось 28, и она в изумительной форме. Лично с ней не знакома, но вижу, что она простая, отзывчивая, добрая и открытая для людей. Думаю, есть фигуристки, к которым тяжело подойти, как Женя Медведева или Алина Загитова.

С Аней Щербаковой, Сашей Трусовой и Аленой Косторной я в свое время очень много соревновалась. Уже тогда замечала легендарные длинные волосы Саши, все смотрели на ее собачку Тину. Ее каскады из тройных прыжков впечатляли, я тоже хотела их выучить.

Рада за Сашу, у нее была свадьба, она такой человек, у которого все жестко и по правилам: надо – значит, делаю, никаких отговорок, она пашет и пашет по расписанию. Бешеный, сумасшедший характер и в жизни, и в спорте: все должно быть идеально. Многие говорят, что перфекционизм и достигаторство – это плохо, но на деле это не так», – отметила Лысенко.

«Хотела показать всем: «Эй, привет. Я существую!» Девушка из России шумит в велотреке – мы поговорили

«После фигурки не хватает платьев». Тренировалась у Дудакова и Бутырской, а сейчас – в велоспорте

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России жен
велотрек
logoАлина Лысенко
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoАлена Косторная
logoЕвгения Медведева
logoЕлизавета Туктамышева
logoАлина Загитова
logoАнна Щербакова
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