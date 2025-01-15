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Универсиада-2025. Самоделкина, Чиба, Сумийоши, Йошида, Ви Со Ен, Чхве Да Бин, Гутманн выступят с короткими программами

17 января фигуристки покажут короткие программы на Универсиаде.

Универсиада-2025

Турин, Италия 

Женщины

Короткая программа

Начало – 17:30 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь. 

Первая разминка

3. Марина Пиредда (Италия)

5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) 

Вторая разминка

9. Рион Сумийоши (Япония) 

Третья разминка

11. Ви Со Ен (Южная Корея) 

12. Хана Йошида (Япония) 

16. Натали Лангербаур (Эстония) 

Пятая разминка

26. Моне Чиба (Япония) 

27. Регина Шерманн (Венгрия)

28. Софья Самоделкина (Казахстан) 

Шестая разминка

29. Чхве Да Бин (Южная Корея) 

32. Лара Наки Гутманн (Италия) 

Полный старт-лист здесь. 

Внезапный топ-турнир в фигурке – Универсиада: здесь обновленная Самоделкина и репетиция ЧМ у мужчин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Моне Чиба
Натали Лангербаур
Лара Наки Гутманн
Чхве Да Бин
Жиневра Лавиния Негрелло
logoРион Сумийоши
logoХана Йошида
Регина Шерманн
Марина Пиредда
Ви Со Ен
результаты
logoсборная Казахстана
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Японии
logoУниверсиада
logoсборная Эстонии
женское катание
logoсборная Венгрии
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