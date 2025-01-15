Универсиада-2025. Самоделкина, Чиба, Сумийоши, Йошида, Ви Со Ен, Чхве Да Бин, Гутманн выступят с короткими программами
17 января фигуристки покажут короткие программы на Универсиаде.
Универсиада-2025
Турин, Италия
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
3. Марина Пиредда (Италия)
5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)
Вторая разминка
9. Рион Сумийоши (Япония)
Третья разминка
11. Ви Со Ен (Южная Корея)
12. Хана Йошида (Япония)
16. Натали Лангербаур (Эстония)
Пятая разминка
26. Моне Чиба (Япония)
27. Регина Шерманн (Венгрия)
28. Софья Самоделкина (Казахстан)
Шестая разминка
29. Чхве Да Бин (Южная Корея)
32. Лара Наки Гутманн (Италия)
Полный старт-лист здесь.
Внезапный топ-турнир в фигурке – Универсиада: здесь обновленная Самоделкина и репетиция ЧМ у мужчин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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