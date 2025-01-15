Татьяна Тарасова: «Планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела»

Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии.

18-19 января в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», – сказала Тарасова.