Татьяна Тарасова: «Планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела»
Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии.
18-19 января в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам.
«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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