Трусова и Туктамышева будут поддерживать команды на чемпионате России по прыжкам.

Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. «Во время чемпионата России по прыжкам для вас будут работать Анна Щербакова , Алексей Ягудин , Михаил Коляда , Максим Траньков , Александр Гришин . В воскресенье во время командного турнира поддерживать команды Москвы и Санкт-Петербурга будут Александра Трусова и Елизавета Туктамышева», – сообщил Первый канал.