Татьяна Тарасова: «Сегодня Дикиджи лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить»
«За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд. Он очень хороший и перспективный парень.
По тому, что я вижу, у меня складывается впечатление, что он очень любит работать. Также важный момент, что он в прекрасных отношениях со своим тренером. Поэтому я хотела бы пожелать ему дальнейшего роста, прогресса и настоящей спортивной жизни.
Дикиджи стремительно поднялся на вершину. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше. В целом у нас все мальчики сейчас неплохо развиваются, но сегодня Дикиджи – лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Фигурке нужен именно такой чемпион, как Дикиджи. Остальные на его фоне – лотерейные билеты
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