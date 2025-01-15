0

Татьяна Тарасова: «Сегодня Дикиджи лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить»

Татьяна Тарасова оценила прогресс чемпиона России Владислава Дикиджи.

«За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд. Он очень хороший и перспективный парень.

По тому, что я вижу, у меня складывается впечатление, что он очень любит работать. Также важный момент, что он в прекрасных отношениях со своим тренером. Поэтому я хотела бы пожелать ему дальнейшего роста, прогресса и настоящей спортивной жизни.

Дикиджи стремительно поднялся на вершину. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше. В целом у нас все мальчики сейчас неплохо развиваются, но сегодня Дикиджи – лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Фигурке нужен именно такой чемпион, как Дикиджи. Остальные на его фоне – лотерейные билеты

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Legalbet
logoВладислав Дикиджи
logoТатьяна Тарасова
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Сарновский о четверном акселе: «Он близко, на подходе. У меня есть цель его исполнить, хочу прыгнуть в этом сезоне»
66вчера, 06:28
Владислав Дикиджи исполнил каскад из четверного акселя и тройного тулупа
12013 января, 15:44Видео
Татауров о чемпионате России по прыжкам: «Четверной аксель Дикиджи планирует всегда. Если будет возможность и желание, он его исполнит»
3510 января, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
Первенство Москвы. Сарновская, Сарафанова, Стрельцова, Солнцева, Литвинчева, Парсегова, Сарычева покажут элементы
1252 минуты назад
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
37сегодня, 05:50
Софья Титова выступит на турнире Volvo Open Cup в Латвии
13вчера, 20:51
Мама Костылевой: «Мне по барабану наглая семейка Саранчи. У Лены нет контракта. А вот в академии Плющенко этот нарыв останется»
406вчера, 18:20Фото
Первенство Москвы. Артем Федотов выиграл короткую программу, Васько – 2-й, Жураховский – 3-й, Добромир Воронов – 7-й
47вчера, 17:51
Первенство Москвы. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Стрельцова – 3-я, Парсегова – 12-я
266вчера, 14:55
Изабо Левито снялась с чемпионата США из-за травмы
35вчера, 14:18
Роднина о возвращении в спорт: «Не надо проводить аналогии между мной и Трусовой. Мое возвращение было 45 лет назад – тогда и правила были другие, и требования»
10вчера, 13:23
Светлана Журова: «Трусова после рождения ребенка спокойно сможет участвовать в ледовых шоу. А если говорить о профессиональном спорте, то вернуться будет сложнее»
4вчера, 13:13
Камила Валиева о проекте для творческих людей: «Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя»
108вчера, 13:02
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Москвы. Артем Федотов, Васько, Жураховский, Хрулев, Добромир Воронов покажут элементы
52 минуты назад
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
4130 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Рекомендуем