Татьяна Тарасова: «Сегодня Дикиджи лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить»

Татьяна Тарасова оценила прогресс чемпиона России Владислава Дикиджи.

«За последние сезоны Дикиджи добился колоссального прогресса, на мой взгляд. Он очень хороший и перспективный парень.

По тому, что я вижу, у меня складывается впечатление, что он очень любит работать. Также важный момент, что он в прекрасных отношениях со своим тренером. Поэтому я хотела бы пожелать ему дальнейшего роста, прогресса и настоящей спортивной жизни.

Дикиджи стремительно поднялся на вершину. Посмотрим, как он будет прогрессировать дальше. В целом у нас все мальчики сейчас неплохо развиваются, но сегодня Дикиджи – лучше всех. Его прогресс настолько явный, что даже слепой не сможет не заметить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Фигурке нужен именно такой чемпион, как Дикиджи. Остальные на его фоне – лотерейные билеты