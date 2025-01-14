Софья Титова выступит на турнире Volvo Open Cup в Латвии
Софья Титова в ближайшее время выступит на соревнованиях в Риге.
Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Армении. Титова представляет эту страну с весны 2024 года, в декабре она выиграла национальный чемпионат среди юниорок.
– Какой следующий старт для Титовой?
– Она сейчас поедет в Ригу на международные соревнования под эгидой ISU. Если она там наберет достаточно очков, то поедет на чемпионат мира среди юниоров.
– Она уже получила визу на въезд в Латвию?
– Все сделали, визу они получили в Ереване, – рассказали в федерации.
Турнир Volvo Open Сup пройдет с 16 по 19 января.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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