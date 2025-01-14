Софья Титова выступит на турнире Volvo Open Cup в Латвии

Софья Титова в ближайшее время выступит на соревнованиях в Риге.

Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Армении. Титова представляет эту страну с весны 2024 года, в декабре она выиграла национальный чемпионат среди юниорок.

– Какой следующий старт для Титовой?

– Она сейчас поедет в Ригу на международные соревнования под эгидой ISU. Если она там наберет достаточно очков, то поедет на чемпионат мира среди юниоров.

– Она уже получила визу на въезд в Латвию?

– Все сделали, визу они получили в Ереване, – рассказали в федерации.

Турнир Volvo Open Сup пройдет с 16 по 19 января.