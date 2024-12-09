Софья Титова выступит на чемпионате Армении по фигурному катанию
Плющенко сообщил, что Титова выступит на чемпионате Армении в декабре.
Софья Титова пропустила юниорскую серию международного Гран-при из-за перелома пальца.
«Мы готовимся, буквально через пару недель она будет выступать на чемпионате Армении», – рассказал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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