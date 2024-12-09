Софья Титова выступит на чемпионате Армении по фигурному катанию

Плющенко сообщил, что Титова выступит на чемпионате Армении в декабре.

Софья Титова пропустила юниорскую серию международного Гран-при из-за перелома пальца. «Мы готовимся, буквально через пару недель она будет выступать на чемпионате Армении», – рассказал Плющенко.