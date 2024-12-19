Софья Титова выиграла соревнования юниорок на чемпионате Армении с отрывом более 35 баллов от второго места

Фигуристка Софья Титова победила среди юниорок на чемпионате Армении.

Титова перешла в Армению из России весной 2024 года. Она не выступала в юниорской серии Гран-при этого сезона, поскольку получила травму.

На национальном чемпионате Армении Титова заняла первое место, набрав 181,93 балла. Она более чем на 35 баллов опередила серебряного призера Изабеллу Есаян, которая набрала 146,11 балла.

Третье место заняла Мария Арутюнян (124,16), четвертое – Софи Карапетян (121,79).