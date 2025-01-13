Наталья Бестьемянова: «Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Очевидно, что туда должна поехать Петросян»
Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».
«А разве Трусова должна была попасть в отбор на Олимпиаду? Она уже не попробовала туда попасть, ведь чемпионат России прошел. Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Теперь очевидно, что туда должна поехать Аделия Петросян.
Означает ли это, что Трусова близится к завершению карьеры? У нее еще есть шанс проявить себя на соревнованиях, если, конечно, такое желание будет. Она очень сильная спортсменка с прекрасным набором четверных, которые она делала. Но для того, чтобы участвовать и побеждать, ей нужно все это восстановить. Не знаю, насколько у Трусовой есть мотивация для этого.
Если говорить про претендентов на Олимпиаду, то в связи с тем, что может поехать всего одна девушка, то нужно сейчас рассматривать Аделию Петросян. Дай бог, чтобы у нее все было в порядке со здоровьем. Хочется, чтобы она развивалась так же, как и в последние несколько лет», – сказала Наталья Бестемьянова.
Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс
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