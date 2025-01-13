Наталья Бестьемянова: «Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Очевидно, что туда должна поехать Петросян»

Бестемьянова считает, что неучастие Трусовой в олимпийском отборе было очевидным.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил , что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».

«А разве Трусова должна была попасть в отбор на Олимпиаду? Она уже не попробовала туда попасть, ведь чемпионат России прошел. Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Теперь очевидно, что туда должна поехать Аделия Петросян .

Означает ли это, что Трусова близится к завершению карьеры? У нее еще есть шанс проявить себя на соревнованиях, если, конечно, такое желание будет. Она очень сильная спортсменка с прекрасным набором четверных, которые она делала. Но для того, чтобы участвовать и побеждать, ей нужно все это восстановить. Не знаю, насколько у Трусовой есть мотивация для этого.

Если говорить про претендентов на Олимпиаду , то в связи с тем, что может поехать всего одна девушка, то нужно сейчас рассматривать Аделию Петросян. Дай бог, чтобы у нее все было в порядке со здоровьем. Хочется, чтобы она развивалась так же, как и в последние несколько лет», – сказала Наталья Бестемьянова .

Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс