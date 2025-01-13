4

Наталья Бестьемянова: «Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Очевидно, что туда должна поехать Петросян»

Бестемьянова считает, что неучастие Трусовой в олимпийском отборе было очевидным.

Сегодня «Р-Спорт» сообщил, что Александра Трусова (Игнатова) не будет участвовать в отборе на Игры, потому что «не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции руководству Федерации фигурного катания России (ФФККР), так как продолжает соблюдать рекомендации врачей по ограничениям в тренировочном процессе».

«А разве Трусова должна была попасть в отбор на Олимпиаду? Она уже не попробовала туда попасть, ведь чемпионат России прошел. Заранее было понятно, что Трусова не поедет на отбор. Теперь очевидно, что туда должна поехать Аделия Петросян.

Означает ли это, что Трусова близится к завершению карьеры? У нее еще есть шанс проявить себя на соревнованиях, если, конечно, такое желание будет. Она очень сильная спортсменка с прекрасным набором четверных, которые она делала. Но для того, чтобы участвовать и побеждать, ей нужно все это восстановить. Не знаю, насколько у Трусовой есть мотивация для этого.

Если говорить про претендентов на Олимпиаду, то в связи с тем, что может поехать всего одна девушка, то нужно сейчас рассматривать Аделию Петросян. Дай бог, чтобы у нее все было в порядке со здоровьем. Хочется, чтобы она развивалась так же, как и в последние несколько лет», – сказала Наталья Бестемьянова.

Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoНаталья Бестемьянова
logoАделия Петросян
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoсборная России
logoчемпионат России
logoОлимпиада-2026
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наталья Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года. Они и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду»
730 декабря 2024, 12:59
Татьяна Тарасова: «Петросян представляет женское катание будущего. Она главный кандидат, который уже готов отбираться на Олимпийские игры»
1623 декабря 2024, 14:40
Бестемьянова о Петросян: «Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там так же выступить»
721 декабря 2024, 13:06
Рекомендуем
Главные новости
Команда Тутберидзе поздравила Дудакова с 55-летием: «В работе успехов во всем мы желаем! Здоровья и счастья на сто лет вперед!»
2342 минуты назад
Загитова приехала в Сеул: «Сейчас мы вместе с систер в стритфуде. Надеюсь, не отравимся»
82сегодня, 10:12Видео
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
93сегодня, 09:18
Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге
14сегодня, 08:58
Тарасова о том, что Трусова не будет участвовать в олимпийском отборе: «Какая Трусова вообще? Как будто писать больше не о чем»
32сегодня, 08:50
Трусова не будет претендовать на участие в олимпийской квалификации
107сегодня, 06:29
Ирина Роднина: «Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е почувствовали свободу, но вместе с ней пришла и безответственность»
62вчера, 19:11
Софья Самоделкина представит Казахстан на Универсиаде и Азиатских играх
46вчера, 16:32
Сергей Давыдов: «Лазарев вчера вышел на лед. У него все нормально»
9вчера, 16:19
Денис Самохин: «Прокат Малеиной и Самохина на Российско-китайских играх с учетом накрывшего их джетлага можно считать неплохим»
2вчера, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
198 января, 13:57
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3930 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Рекомендуем