Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»
Трусова: я не считаю, что моя эра закончена.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ответила на вопрос о будущем фигурного катания.
– Вы вдохновили целое поколение девочек по всему миру мечтать о четверных прыжках. Каким, по-вашему, будет будущее после эры Тусовой?
– Я не считаю, что моя эра закончена, – сказала Трусова в интервью «Движению Первых».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Движение Первых»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости