Александра Игнатова: «Я не считаю, что моя эра закончена»

Трусова: я не считаю, что моя эра закончена.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ответила на вопрос о будущем фигурного катания.

– Вы вдохновили целое поколение девочек по всему миру мечтать о четверных прыжках. Каким, по-вашему, будет будущее после эры Тусовой?

– Я не считаю, что моя эра закончена, – сказала Трусова в интервью «Движению Первых».