Сергей Давыдов: «Лазарев вчера вышел на лед. У него все нормально»

Фигурист Лев Лазарев возобновил тренировки после болезни.

Об этом сообщил его тренер Сергей Давыдов.

Из-за болезни Лазарев пропустил Российско-китайские молодежные зимние игры, которые прошли в Южно-Сахалинске.

«Лев вчера вышел на лед, у него все нормально», – сказал Давыдов.