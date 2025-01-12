Сергей Давыдов: «Лазарев вчера вышел на лед. У него все нормально»
Фигурист Лев Лазарев возобновил тренировки после болезни.
Об этом сообщил его тренер Сергей Давыдов.
Из-за болезни Лазарев пропустил Российско-китайские молодежные зимние игры, которые прошли в Южно-Сахалинске.
«Лев вчера вышел на лед, у него все нормально», – сказал Давыдов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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