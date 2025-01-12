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Сергей Давыдов: «Лазарев вчера вышел на лед. У него все нормально»

Фигурист Лев Лазарев возобновил тренировки после болезни.

Об этом сообщил его тренер Сергей Давыдов.

Из-за болезни Лазарев пропустил Российско-китайские молодежные зимние игры, которые прошли в Южно-Сахалинске.

«Лев вчера вышел на лед, у него все нормально», – сказал Давыдов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
мужское катание
ТАСС
Лев Лазарев
Сергей Давыдов
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