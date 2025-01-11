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Никита Сарновский: «Вообще недоволен своим прокатом, по пятибалльной шкале на троечку выступил Я ехал побеждать»

Никита Сарновский поставил себе тройку за выступление на Российско-китайских играх.

Сарновский занял второе место в юниорских соревнованиях, победил Вадим Воронов, третье место занял Эдуард Карартынян. 

«Вообще недоволен своим прокатом и тем, что получилось. Если по пятибалльной шкале считать, то, наверное, на троечку выступил – есть ошибки, есть над чем работать.

В короткой на каскаде «клюнул носом» после первого прыжка, это была главная ошибка, из-за которой, как я считаю, не дошел до первого места. В произвольной – «бабочка» первым элементом, степ-аут с четверного тулупа, «клюнул носом» на первом акселе, без каскада «три-три» остался.

Ошибок полно, но я не считаю нужным ослаблять контент, лучше доработать себя, нежели его упрощать.

Я ехал сюда побеждать, и самое главное, что нужно было, – это победить себя после короткой программы, откатать чисто. А в произвольной делал первую «бабочку», потом увидел лицо тренера и сразу включился.

Вообще я ехал сюда очень заряженным с мыслью: «Неужели я?» Такие старты раз в два года происходят, они международные – это интересно. Мне было интересно посмотреть, как китайские фигуристы катаются», – сказал Сарновский. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
мужское катание
Российско-китайские молодежные игры
ТАСС
logoсборная России
Никита Сарновский
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