Вадим Воронов: «Российско-китайские игры запомнятся мне надолго как мои первые международные соревнования. Они как мини-Олимпиада»

Фигурист Вадим Воронов назвал Российско-китайские игры мини-Олимпиадой.

Воронов одержал победу в турнире юниоров, второе место занял Никита Сарновский, третье – Эдуард Карартынян.

«Эти Российско-китайские игры запомнятся мне надолго как мои первые международные соревнования. Они как мини-Олимпиада, можно так сказать.

Что касается выступления, то ошибки есть всегда, буду их исправлять. Были недоделанные выезды, надо работать над уровнем вращений.

С китайскими спортсменами немного пообщались. К сожалению, я не знаю английского, но мы постарались найти общий язык.

Впервые столкнулся с разницей часовых поясов – первые две ночи было трудно, никак не мог уснуть, но уже успел адаптироваться, сейчас все хорошо. В целом, это важный опыт для меня», – сказал Воронов.