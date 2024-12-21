Даниил Глейхенгауз: «Поздравляю Аделию Петросян с великолепной победой и чисто выполненными двумя программами! Очень тобой горжусь!»
Даниил Глейхенгауз поздравил Петросян и Садкову с медалями чемпионата России.
«Чемпионат России-2025 завершен!
Аделия Петросян – золото🥇 Дарья Садкова – серебро🥈
Поздравляю Аделию с великолепной победой и чисто выполненными двумя программами! Очень тобой горжусь!
Даша наконец-то показала то, что она может! И это вылилось в отличный результат и серебряную медаль главного старта сезона.
А наша команда в юбилейный для себя раз взяло золото в женском одиночном катании на чемпионате России и одержала 10 победу подряд 💪🏻
Спасибо нашим болельщикам, которые верят в нас, переживают вместе с нами и поддерживают😊
Мы полны решимости и будем продолжать работать, чтобы показывать свои наилучшие результаты!» – написал Глейхенгауз.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Даниила Глейхенгауза
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