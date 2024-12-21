Даниил Глейхенгауз: «Поздравляю Аделию Петросян с великолепной победой и чисто выполненными двумя программами! Очень тобой горжусь!»

Даниил Глейхенгауз поздравил Петросян и Садкову с медалями чемпионата России.

«Чемпионат России-2025 завершен!

Аделия Петросян – золото🥇 Дарья Садкова – серебро🥈

Поздравляю Аделию с великолепной победой и чисто выполненными двумя программами! Очень тобой горжусь!

Даша наконец-то показала то, что она может! И это вылилось в отличный результат и серебряную медаль главного старта сезона.

А наша команда в юбилейный для себя раз взяло золото в женском одиночном катании на чемпионате России и одержала 10 победу подряд 💪🏻

Спасибо нашим болельщикам, которые верят в нас, переживают вместе с нами и поддерживают😊

Мы полны решимости и будем продолжать работать, чтобы показывать свои наилучшие результаты!» – написал Глейхенгауз .