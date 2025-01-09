Сихарулидзе – участникам Российско-китайских игр: «Примите борьбу для себя, чтобы это было не боязно, а интересно. Ведь только так закаляются настоящие спортсмены»

Антон Сихарулидзе пожелал удачи участникам Российско-китайских игр.

«У вас скоро очень интересный турнир – Российско-китайские игры.

У сборной Китая очень много сильных спортсменов в разных видах спорта, прежде всего в зимних. И у нас есть ребята, которые очень сильны – и в лыжных гонках, и в фигурном катании, в сноуборде, биатлоне.

Я хочу пожелать вам настоящих интересных соревнований. Примите борьбу для себя, чтобы это было не боязно, а интересно. Ведь только так закаляются настоящие спортсмены.

Удачи вам, ребята», – сказал исполняющий обязанности Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.

Российско-китайские молодежные зимние игры проходят в Южно-Сахалинске.