Сихарулидзе – участникам Российско-китайских игр: «Примите борьбу для себя, чтобы это было не боязно, а интересно. Ведь только так закаляются настоящие спортсмены»
Антон Сихарулидзе пожелал удачи участникам Российско-китайских игр.
«У вас скоро очень интересный турнир – Российско-китайские игры.
У сборной Китая очень много сильных спортсменов в разных видах спорта, прежде всего в зимних. И у нас есть ребята, которые очень сильны – и в лыжных гонках, и в фигурном катании, в сноуборде, биатлоне.
Я хочу пожелать вам настоящих интересных соревнований. Примите борьбу для себя, чтобы это было не боязно, а интересно. Ведь только так закаляются настоящие спортсмены.
Удачи вам, ребята», – сказал исполняющий обязанности Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе.
Российско-китайские молодежные зимние игры проходят в Южно-Сахалинске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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