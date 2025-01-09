Лазарев о четверном акселе: «Сейчас не время, к тому же он достаточно травмоопасный. Потом, может быть, да – когда-нибудь я на него зайду»

Фигурист Лев Лазарев заявил, что в будущем может попробовать четверной аксель.

Лазареву 15 лет, в текущем сезоне он дважды побеждал на этапах Гран-при России среди юниоров.

«Я пока на четверной аксель не заходил. Никто меня в этом не сдерживает, просто мне кажется, что сейчас нужно побольше внимания уделить четверным прыжкам. Плюс сейчас середина сезона, главные старты еще впереди. Так что явно сейчас не время для этого элемента, к тому же он достаточно травмоопасный. Потом, может быть, да. Когда-нибудь я на него зайду.

Помню, когда я только выучил тройной аксель, на соревнованиях долгое время не мог его сделать. Причем четверные у меня уже получались. Он был у меня тогда в короткой программе, где стоят три прыжка, и я очень сильно переживал за этот элемент и никак не мог сделать. А сейчас он становится комфортнее с каждым годом, даже с каждым месяцем», – рассказал Лазарев.

Единственным фигуристом, который исполняет четверной аксель на соревнованиях, является чемпион мира из США Илья Малинин.