Лев Лазарев: «У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых. Сейчас невероятная конкуренция»

Лев Лазарев рассказал, готов ли соперничать со взрослыми фигуристами.

Победителем чемпионата России в Омске стал Владислав Дикиджи.

«Конечно, я следил за взрослым чемпионатом России, мне очень понравилось выступление Влада Дикиджи. Очень рад за него – наконец-то у него получилось выиграть, в прошлом году совсем чуть-чуть не хватило, а теперь все получилось. Конечно, его четверной аксель – это очень здорово.

Я видел и его первый четверной аксель, это действительно круто. И помню, насколько меня удивила информация, что он сделал его на тренировке с первой попытки. То есть он даже его не пробовал», – сказал Лазарев.

«У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых, они все сейчас катают очень тяжелый контент. Вообще сейчас невероятная конкуренция, и она выше, чем у нас в юниорах. Каждый старт смотришь и не можешь угадать, кто окажется на пьедестале», – отметил 15-летний фигурист.