  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Лев Лазарев: «У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых. Сейчас невероятная конкуренция»
1

Лев Лазарев: «У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых. Сейчас невероятная конкуренция»

Лев Лазарев рассказал, готов ли соперничать со взрослыми фигуристами.

Победителем чемпионата России в Омске стал Владислав Дикиджи.

«Конечно, я следил за взрослым чемпионатом России, мне очень понравилось выступление Влада Дикиджи. Очень рад за него – наконец-то у него получилось выиграть, в прошлом году совсем чуть-чуть не хватило, а теперь все получилось. Конечно, его четверной аксель – это очень здорово.

Я видел и его первый четверной аксель, это действительно круто. И помню, насколько меня удивила информация, что он сделал его на тренировке с первой попытки. То есть он даже его не пробовал», – сказал Лазарев.

«У меня нет уверенности, что с моим нынешним контентом я могу обыгрывать взрослых, они все сейчас катают очень тяжелый контент. Вообще сейчас невероятная конкуренция, и она выше, чем у нас в юниорах. Каждый старт смотришь и не можешь угадать, кто окажется на пьедестале», – отметил 15-летний фигурист.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
мужское катание
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
logoчемпионат России
Лев Лазарев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татауров о победе Дикиджи на чемпионате России: «Надеялся на такой результат. А прокат короткой и произвольной программ хотелось бы лучше»
84 января, 20:37
Лев Лазарев: «На чемпионате России мне больше всех понравился Дикиджи. Он катает 4 четверных и тройной аксель и при этом не теряет программу»
184 января, 09:25
«Слишком переживаю, чтобы исполнять такое на льду». Другой Влад Дикиджи – танцор с миллионом в тиктоке
3426 декабря 2024, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Все равно нас включат в международные соревнования, никуда не денутся, я в этом уверена. Просто поиздеваются и допустят»
8сегодня, 06:19
Анастасия Волочкова: «Наши спортсмены самые лучшие. Это причина, по которой российских спортсменов пытаются задвинуть, не разрешают выходить под нашим флагом»
14вчера, 20:57
«Фигурное катание – это искусство. Не говорите кому-либо, как писать свою картину». Малинин поделился цитатой в соцсети
13вчера, 20:50
Ирина Роднина: «Учитывая, что в 2025 году нам приоткрывают дверку для дальнейшего участия в международных турнирах, то какой-то свежий ветер начинает дуть»
10вчера, 19:05
Камила Валиева: «Акция «Елка желаний» стала популярна во многом благодаря личному участию главы государства. Президент мотивирует и других людей делать добро и приумножать счастье»
124вчера, 17:52
Евгений Семененко: «В 1967 году вышел фильм «Снежная королева», в котором сказочника сыграл друг нашей семьи. Когда я получил приглашение на эту роль в шоу, решил, что это судьба»
8вчера, 17:13
«Скорейшего возвращения на международную арену». Тарасова озвучила пожелание российскому спорту на Рождество
вчера, 16:55
«Мы тебя любим и гордимся тобой!» Плющенко поздравил сына с днем рождения и показал праздничный торт
54вчера, 16:54Фото
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: ЧР по прыжкам пройдет в январе в Петербурге, финал Гран-при – в феврале в Красноярске
205вчера, 15:30
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат Европы пройдет в январе, чемпионат мира – в марте
51вчера, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Слюсаренко об Осокиной и Грицаенко на ЧР: «Ехали бороться за бронзу. Были допущены обидные ошибки, из-за которых мы проиграли третье место»
252 января, 17:31
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
330 декабря 2024, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
1030 декабря 2024, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
3730 декабря 2024, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
330 декабря 2024, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
530 декабря 2024, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря 2024, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря 2024, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря 2024, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря 2024, 12:05
Рекомендуем