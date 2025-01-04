Фигурист Лев Лазарев пропустит Российско-китайские игры из-за болезни.

Ранее планировалось, что Лазарев примет участие в Российско-китайских играх, которые пройдут с 8 по 12 января в Южно-Сахалинске.

«Российско-китайские игры, к сожалению, Лев не посетит. Пришлось сняться по болезни. Температура 38,5 не оставила никаких шансов для подготовки.

Мы желаем удачи и успехов нашим ребятам💫», – сообщили в тренерском штабе Сергея Давыдова.