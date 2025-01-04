Лев Лазарев пропустит Российско-китайские игры из-за болезни
Фигурист Лев Лазарев пропустит Российско-китайские игры из-за болезни.
Ранее планировалось, что Лазарев примет участие в Российско-китайских играх, которые пройдут с 8 по 12 января в Южно-Сахалинске.
«Российско-китайские игры, к сожалению, Лев не посетит. Пришлось сняться по болезни. Температура 38,5 не оставила никаких шансов для подготовки.
Мы желаем удачи и успехов нашим ребятам💫», – сообщили в тренерском штабе Сергея Давыдова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал команды Сергея Давыдова
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