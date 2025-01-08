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  • Светлана Соколовская: «Карартынян проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок. В Южно-Сахалинске он будет катать контент по мере готовности»
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Светлана Соколовская: «Карартынян проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок. В Южно-Сахалинске он будет катать контент по мере готовности»

Соколовская рассказала о готовности Карартыняна к Российско-Китайским играм.

Соревнования пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 13 января. Эдуард Карартынян выступит на них вместо Льва Лазарева, который снялся из-за болезни.

«Эдуард проходил новогодний мини-сбор, катались без сверхнагрузок, а 3 января мы узнали, что Лев Лазарев заболел. Естественно, нам всем очень хотелось, чтобы Лев представил нашу страну на международном старте, это один из самых сильных наших юниоров, но так сложилась ситуация.

Льву скорейшего выздоровления, у него впереди еще будут большие победы, уверена в этом. Эдуард будет катать в Южно-Сахалинске контент по мере своей готовности», – сказала тренер Светлана Соколовская

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
мужское катание
Российско-китайские молодежные игры
Лев Лазарев
Эдуард Карартынян
logoсборная России
Светлана Соколовская
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