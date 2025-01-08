Татьяна Тарасова: «Собираюсь посетить чемпионат России по прыжкам. Посмотрю, как получится»

Татьяна Тарасова намерена посетить чемпионат России по прыжкам.

Турнир пройдет 18–19 января в Санкт‑Петербурге.

«Я собираюсь посетить. Очень хотела бы. Посмотрю, как получится», – сказала Тарасова.