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Татьяна Тарасова: «Собираюсь посетить чемпионат России по прыжкам. Посмотрю, как получится»

Татьяна Тарасова намерена посетить чемпионат России по прыжкам.

Турнир пройдет 18–19 января в Санкт‑Петербурге.

«Я собираюсь посетить. Очень хотела бы. Посмотрю, как получится», – сказала Тарасова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
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