Тарасова о Российско-китайских играх: «Это важное соревнование. Китай – одна из стран, которая развивает фигурное катание»

Татьяна Тарасова считает Российско-китайские игры важными соревнованиями.

Российско-китайские игры пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 13 января.

«Это важное соревнование, Китай – это одна из стран, которая развивает фигурное катание, там работают грамотные тренеры. Эти соревнования позволяют посмотреть, над чем работают фигуристы в юном возрасте – это никому не вредно. И нам полезно посмотреть не только то, что мы делаем, но и что делают в Китае.

Очень большая разница во времени, у китайцев никакой разницы нет, у наших будет акклиматизация. Стоит ли ставить тренировки позднее, чтобы легче прошла акклиматизация? Грамотные тренеры должны понимать, я лично так делала всегда, тогда хоть что-то получается легче», – сказала Тарасова.