Даниил Горелкин: «Довольны вторым местом, серебра Гран-при у нас еще не было. Но, конечно, хочется большего»

Леонтьева и Горелкин остались довольны выступлением на Гран-при России.

Танцевальный дуэт занял второе место на этапе в Магнитогорске, набрав 191,75 балла по сумме двух программ. В ритм-танце Леонтьева и Горелкин были первыми. 

«Было здорово, очень классно. Довольны вторым местом, у нас серебра на Гран-при еще не было, только бронзовые медали. Но, конечно, хочется большего, все спортсмены хотят выигрывать», – сказал Даниил Горелкин.

«Откатали прилично, хорошо. Отличный старт для дальнейшего развития, будем нарабатывать технику, физику. Абсолютно не нервничали, первое место после ритм-танца придало нам уверенности, вчера мы заслужено стали первыми, это дает мотивации.

Болтали, смеялись перед прокатом. Волновались, возможно, другие, не мы. Коленка в крови? Бывает, лед закатан. Ерунда, пустяки. На тренировках такое может быть, но редко», – добавила Софья Леонтьева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
Даниил Горелкин
logoСерия Гран-при России
танцы на льду
Софья Леонтьева
