Дрозд о произвольной программе «Матильда»: «Нам с Шичиной очень нравятся эти образы. Думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю»

Шичина и Дрозд рады попасть в призы на этапе Гран-при в танцах на льду.

Елизавета Шичина и Павел Дрозд заняли третье место на Гран -при России в Магнитогорске, набрав 182,79 балла по сумме двух программ.

Произвольный танец фигуристов поставлен под музыку из кинофильма «Матильда».

«Очень приятно попасть в тройку, мы старались, очень хотелось показать чистое и слаженное катание, конечно, есть над чем работать. Довольны тем, что мы показали», – сказала Шичина.

«Учитывая перерыв, это очень приятная отметка нашей работы», – добавил Дрозд.

– Прочувствовали себя Матильдой и Николаем II?

– Публика очень заряжает, поддерживает. Наверное, сегодня чуть больше ехали на контроле, есть над чем работать, но нам очень нравятся эти образы, думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю.

– Какой будет следующий этап Гран‑при?

– Скорее всего, это будет Омск, – приводит слова Дрозда «Матч ТВ ».