  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дрозд о произвольной программе «Матильда»: «Нам с Шичиной очень нравятся эти образы. Думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю»
5

Дрозд о произвольной программе «Матильда»: «Нам с Шичиной очень нравятся эти образы. Думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю»

Шичина и Дрозд рады попасть в призы на этапе Гран-при в танцах на льду.

Елизавета Шичина и Павел Дрозд заняли третье место на Гран-при России в Магнитогорске, набрав 182,79 балла по сумме двух программ.

Произвольный танец фигуристов поставлен под музыку из кинофильма «Матильда». 

«Очень приятно попасть в тройку, мы старались, очень хотелось показать чистое и слаженное катание, конечно, есть над чем работать. Довольны тем, что мы показали», – сказала Шичина.

«Учитывая перерыв, это очень приятная отметка нашей работы», – добавил Дрозд.

– Прочувствовали себя Матильдой и Николаем II?

– Публика очень заряжает, поддерживает. Наверное, сегодня чуть больше ехали на контроле, есть над чем работать, но нам очень нравятся эти образы, думаю, что сможем лучше раскрыть эту историю.

– Какой будет следующий этап Гран‑при?

– Скорее всего, это будет Омск, – приводит слова Дрозда «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Елизавета Шичина
танцы на льду
logoПавел Дрозд
logoсборная России
logoМатч ТВ
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
сегодня, 16:15
Павел Дрозд: «Прокат оставил приятное послевкусие. Был настрой зацепить зал, тех, кто досидел до танцев»
вчера, 16:52
Гран-при России. «Звезды Магнитки». Леонтьева и Горелкин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 5-е
вчера, 16:10
Главные новости
Даниил Горелкин: «Довольны вторым местом, серебра Гран-при у нас еще не было. Но, конечно, хочется большего»
41 минуту назад
Василиса Кагановская: «Очень рады, что собрались в нужный момент, чисто проехали программу. Эмоций уже не осталось, хочется просто лечь»
сегодня, 17:05
Официальный аккаунт Олимпиады-2026 опубликовал фото Валиевой в подборке, посвященной дню пасты. Позже фото было удалено
сегодня, 16:49Фото
⚡ Гран-при России. «Звезды Магнитки». Кагановская и Некрасов победили в танцах на льду, Леонтьева и Горелкин – 2-е, Шичина и Дрозд – 3-и
сегодня, 16:15
Дмитрий Евгеньев: «Мы с Мухортовой давно ждали победу. Сегодня ехалось значительно труднее, чем вчера, косякнул хорошо в программе»
сегодня, 15:45
Александр Плющенко выиграл турнир в Наро-Фоминске по первому спортивному разряду. Он был единственным участником
сегодня, 15:26
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов: «Можно сказать, мы вернулись. Конечно, много над чем еще работать, будем улучшаться»
сегодня, 15:22
Грицаенко о произвольной программе: «Сыграло волнение, в большей степени я был не готов сегодня. Первый раз за четыре года сорвал два прыжка»
сегодня, 15:16
Марк Кондратюк: «У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся»
сегодня, 14:49
Кондратюк о программе «Список Шиндлера»: «Было сложно ее ставить, прямо до слез пробирало. Но стоит катать ее, чтобы люди помнили историю»
сегодня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
сегодня, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
вчера, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео