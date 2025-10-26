Марк Кондратюк: «У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся»
Марк Кондратюк заявил, что у него было много сложных моментов в карьере.
Фигурист одержал победу на Гран-при России в Магнитогорске, опередив на 0,14 балла Григория Федорова.
«Надо продолжать работать независимо от того, насколько тяжело, что-то не получается или что-то болит. Надо продолжать работать дальше.
У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если ты любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся независимо от обстоятельств», – сказал призер Олимпийских игр, чемпион Европы Кондратюк.
Нашим фигуристам не отдают медаль олимпийского командника. Остальных давно наградили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости