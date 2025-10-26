  • Спортс
Марк Кондратюк: «У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся»

Марк Кондратюк заявил, что у него было много сложных моментов в карьере.

Фигурист одержал победу на Гран-при России в Магнитогорске, опередив на 0,14 балла Григория Федорова. 

«Надо продолжать работать независимо от того, насколько тяжело, что-то не получается или что-то болит. Надо продолжать работать дальше.

У меня было много тяжелых и сложных моментов. Если ты любишь свое дело и прилагаешь достаточно усилий, в какой-то момент звезды сойдутся независимо от обстоятельств», – сказал призер Олимпийских игр, чемпион Европы Кондратюк.

Нашим фигуристам не отдают медаль олимпийского командника. Остальных давно наградили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМарк Кондратюк
мужское катание
logoсборная России
