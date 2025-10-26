4

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов: «Можно сказать, мы вернулись. Конечно, много над чем еще работать, будем улучшаться»

Артемьева и Брюханов заявили, что полноценно вернулись к соревнованиям.

Пара заняла третье место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, набрав 185,35 балла по сумме двух программ. Сезон-2024/25 фигуристы пропустили из-за отсутствия медицинского допуска у партнерши. 

Юлия АртемьеваОчень рады завершить этот турнир на такой хорошей ноте, думаю, удалось показать программу лучше, чем на мемориале Панина‑Коломенкина, но есть над чем работать.

Алексей БрюхановКонечно, много над чем еще работать, будем улучшаться.

– Можете сказать: мы вернулись?

Артемьева: Да, мы вернулись.

Брюханов: Да.

– На тренировках отрабатываете разные варианты программы (по технической составляющей)?

Брюханов: Нет, мы отрабатываем на максимум.

Артемьева: У нас, наверное, это сложнее сделать.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
