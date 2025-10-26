Юлия Артемьева и Алексей Брюханов: «Можно сказать, мы вернулись. Конечно, много над чем еще работать, будем улучшаться»
Артемьева и Брюханов заявили, что полноценно вернулись к соревнованиям.
Пара заняла третье место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, набрав 185,35 балла по сумме двух программ. Сезон-2024/25 фигуристы пропустили из-за отсутствия медицинского допуска у партнерши.
Юлия Артемьева: Очень рады завершить этот турнир на такой хорошей ноте, думаю, удалось показать программу лучше, чем на мемориале Панина‑Коломенкина, но есть над чем работать.
Алексей Брюханов: Конечно, много над чем еще работать, будем улучшаться.
– Можете сказать: мы вернулись?
Артемьева: Да, мы вернулись.
Брюханов: Да.
– На тренировках отрабатываете разные варианты программы (по технической составляющей)?
Брюханов: Нет, мы отрабатываем на максимум.
Артемьева: У нас, наверное, это сложнее сделать.
