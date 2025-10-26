Василиса Кагановская: «Очень рады, что собрались в нужный момент, чисто проехали программу. Эмоций уже не осталось, хочется просто лечь»

Кагановская и Некрасов поделились впечатлениями от победы на Гран-при России.

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская – Максим Некрасов одержал победу на этапе Гран-при в Магнитогорске, набрав 197,96 балла по итогам двух программ. Накануне в ритм-танце они уступили Софье Леонтьевой и Даниилу Горелкину.

«Мы, конечно, очень рады, что собрались в нужный момент, проехали чисто нашу программу. Я не знаю, все дни были такие эмоциональные, что уже не осталось особо эмоций. Хочется просто лечь и все.

Оценить себя самого на 100% тяжело любому спортсмену, все равно найдётся что-то такое, что хочется сделать еще лучше. В целом это был рабочий прокат, было чисто. Старались сделать максимально эмоционально, пережить все то, что мы должны переживать. Всю историю программы.

Максим вчера постоял, погрустил, мы ушли в раздевалку, переоделись, и Максим выходит как новый человек, реанимированный. Вся программа – полностью постановка Бенуа Ришо, но элементы у нас уже были готовы, мы их показали, а он сплетал их воедино. Большая работа всего нашего штаба, всем спасибо», – сказала Кагановская.

«Все было хорошо, после вчерашнего отпустил себя, с холодной головой пришел сюда на тренировку, вечером то же самое. Мы просто собрались и поехали. Я отошел очень быстро, Василиса даже в шоке была. Потому что вчера я был не в себе. Все оставил в раздевалке.

Весь штаб, Бенуа Ришо , все старались над этой программой. Особенно над всеми поддержками – это наш акробат. Вторая большая поддержка – мы ее хотели еще в первый год сделать, но отложили», – добавил Некрасов.