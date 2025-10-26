Дмитрий Евгеньев: «Мы с Мухортовой давно ждали победу. Сегодня ехалось значительно труднее, чем вчера, косякнул хорошо в программе»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев рассказали, что давно ждали победу.

Пара победила на Гран-при России в Магнитогорске, набрав 194,50 балла по сумме двух программ.

Евгеньев: Давно мы ждали эту победу. Я почему-то вчера распереживался, сегодня было намного спокойнее, но ехалось значительно труднее, косякнул хорошо в программе. Много работы проделано после мемориала Панина-Коломенкина.

Мухортова: Двойная мотивация, как и положительная от занятого места, как и отрицательная от недоработанных моментов, которые надо доработать. Мы думаем только о том, как мы собрались, так и надо откатать.

– Ваш тренер Алексей Тихонов сказал, что хочет не менять ваш самобытный стиль.

Мухортова: Ну как не менять? Алексей уже не разрешает Диме целовать мою руку.

Евгеньев: Я привык, мне казалось, что это как-то по‑джентельменски. В плане катания Алексей понимает, что наша пара – не его пара, он пытается развить наш потенциал до того уровня, который бы ему нравился.

– Какие вы?

Евгеньев: Мы любим кататься с Анастасией. И уделяем внимание многим вещам. Мы катальщики по своей натуре, любим привносить что‑то новое в себя.

– Какой следующий этап?

Мухортова: Следующий этап в Омске.

Евгеньев: Нам дадут два денечка выдохнуть, может, недельку чуть поспокойнее потренируемся и снова в путь. Займемся техникой и восстановлением, надо залечить болячки.