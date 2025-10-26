Грицаенко о произвольной программе: «Сыграло волнение, в большей степени я был не готов сегодня. Первый раз за четыре года сорвал два прыжка»
Пара Елизавета Осокина – Артем Грицаенко заняла второе место на этапе Гран‑при России в Магнитогорске, набрав 189,35 балла (117,87 за произвольную программу). Победили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.
«Сыграло волнение, видимо, в большей степени я был не готов сегодня. Так сложилось, бывает. У меня так, наверное, в первый раз за четыре года, что два прыжка сорвал», – сказал Грицаенко.
«Долгое ожидание сыграло роль. Стоять, сидеть, ждать – это самый сложный этап. Мы готовимся к этому на тренировках, выдерживаем тайминг, но, наверное, этого недостаточно», – добавила Осокина.
– У вас программа под великую для фигурного катания музыку (El Tango De Roxanne – Спортс’’). Смотрели другие воплощения этой музыки на льду?
– Не смотрели. Понравилось – взяли, – сказали фигуристы.