«Мы тебя любим и гордимся тобой!» Плющенко поздравил сына с днем рождения и показал праздничный торт
Плющенко поздравил сына Александра с 12-летием и показал праздничный торт.
«Всех православных наших подписчиков с волшебным праздником – с Рождеством. В этот замечательный праздник родился наш сын – Александр Плющенко.
В этот день он всегда катается в шоу и дарит нашим зрителям праздник, а вчера мы подарили этот праздник ему вместе с его крестным – Димой Биланом.
С днем рождения, Сашенька! Будь счастлив и здоров.
Мы тебя любим и гордимся тобой!
Спасибо всем друзьям за поздравления, а нашим лучшим кондитерам России – за торт для этого праздника 🎂🎉❤️», – написал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Евгения Плющенко
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