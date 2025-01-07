«Мы тебя любим и гордимся тобой!» Плющенко поздравил сына с днем рождения и показал праздничный торт

Плющенко поздравил сына Александра с 12-летием и показал праздничный торт.

«Всех православных наших подписчиков с волшебным праздником – с Рождеством. В этот замечательный праздник родился наш сын – Александр Плющенко .

В этот день он всегда катается в шоу и дарит нашим зрителям праздник, а вчера мы подарили этот праздник ему вместе с его крестным – Димой Биланом.

С днем рождения, Сашенька! Будь счастлив и здоров.

Мы тебя любим и гордимся тобой!

Спасибо всем друзьям за поздравления, а нашим лучшим кондитерам России – за торт для этого праздника 🎂🎉❤️», – написал Плющенко.